為協助我國廠商爭取跨境電商商機，經濟部國際貿易局委託外貿協會與Facebook及亞馬遜全球開店，合作辦理為期3個月的「跨境電商實戰營」，集結國內25間大學逾374名學生，與78家中小企業組成實作團隊，線上訂單逾7500美元。

貿協指出，各個實作團隊歷經培訓、網站商品建置、數位媒體投放及專屬優惠支援，歷經3個月團隊合作，績效已有明顯增長，包括買主流量增加，新增260則買主詢價。

台灣經貿網此次競賽平台提供國外買主「詢價」、「報價」及「線上樣品試單」，同時搭配Facebook粉絲專業行銷及廣告導流，與amazon美國站線上銷售，根據網站內容經營、訂單數及訂單金額進行評分，歷經2階段篩選，總計選出13隊優勝團隊。

貿協數位商務處長陳鈴君表示，隨數位經濟時代崛起，行銷戰場走向線上多元空間，「跨境電商實戰營」是電商平臺、企業及學生媒合的橋樑，新世代年輕人出生於數位時代，對於網路操作、社群敏銳度通常較高，較能以大膽創新的角度看待網路行銷，能深化廠商參與及協助臺灣企業找尋最合適的數位行銷工具。