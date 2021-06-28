美國記憶體大廠美光股價穩步續揚，25日股價上漲1.8%；第二季DRAM價格大漲，美光可望交出亮麗的財報；台DRAM廠南亞科(2408)第二季獲利亦可期待，近期外資連四天買超，南亞科股價站回80元以及月線，也帶動華邦電(2344)等股上揚。

美國記憶體大廠美光將於6月30日周三收盤後公布財報。法人預估該公司2021財年第三季度的營收為72億美元，每股利潤為1.71美元。

美光於上季法說會時，上調上季營收和獲利預估，並預估需求將保持強勁，供應緊張可能將持續到明年。美光的股價上周五收於82.03美元，漲1.45美元，漲幅1.8%。今年以來累計上漲了9%。

受惠於DRAM價格大漲，南亞科5月合併營收月增2.8%達76.04億元，較去年同期成長37.0％，前五個月合併營收327.29億元，較去年同期成長27.9％。法人預估6月營收維持5月的高檔水準以上。南亞科上周二起重獲外資青睞，外資連四天共買超南亞科14523張。

南亞科受惠第二季DRAM合約價漲幅擴大，法人推估南亞科在滿載出貨情況下，第二季合併營收可望上看226億元以上，與上季相較大幅成長27～29%，毛利率及獲利將大幅攀升。

華邦電第二季亦可望受惠DRAM價格大漲，合併營收續創新高，獲利亦可望比第一季明顯增長。