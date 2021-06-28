過去一週美元指數持續上升2%，亞洲新興市場連續兩週面臨資金淨流出，外資贖回力道最重的前三市場為台股、南韓、印度，金額分別為7.6億美元、5.8億美元、3.6億美元；台股6月以來淨流出高達21.6億美元，為新興亞股（不含中國）最高，南韓連三周資金淨流出，印度則是終結連5週資金淨流入。印尼為上週外資唯一買入市場，單週淨流入0.9億美元。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，美國兩黨對總預算逼近兆美元的基礎建設方案達成共識，市場情緒轉好，激勵台股上揚。近期台股在傳產、航運類股帶動下，台股回測月線後再度反彈上攻，但台股若要突破前高，仍需要電子股回神助攻。

張圭慧表示，電子股中相對看好IC設計產業。2020年5G手機出貨量約2.9億支，5G數據機晶片出貨數量在2020年增加一倍多，5G系統單晶片（SoC）出貨數量更激增9倍。今年5G手機出貨量預料將高於去年，需求具成長空間，加上中美科技戰下的轉單效益，對於5G手機晶片市佔率高的一線台廠來說，後市不看淡。

保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，近期指數再度回升至歷史相對高點，但觀察半導體龍頭大廠股價並未同步走升，顯示中小型股將成為盤面主流股，預期進入下半年待國際疫情解封緩解後，將上演報復性消費行情，有助於民生消費相關的食衣住行等個股的表現空間，更何況，近期部份產品受到國際貨櫃航運缺櫃、塞港影響而降低銷售動能，當狀況一旦緩解後，即有助於加速下半年的銷售成長動能。預期第三季台股將出現成長股與題材股雙主軸投資重心；另外，疫情過後不論科技股或非電族群，預期將出現大者恆大、向產業市佔提升個股靠攏的現象。