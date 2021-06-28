中華信評將王道銀行(2897)的評等展望由「負向」調為「穩定」，確認該行的長期發行體信用評等為「twA」，短期發行體信用評等為「twA-1」，而且該行發行之各期受評無擔保次順位金融債券的債務發行信用評等為「twBBB」。

中華信評認為，王道銀行由於王道銀行擁有更為充裕的資本緩衝空間可用於吸收營運波動性，該行改善中的資產品質亦有助於穩定其資本水準。

由於王道銀行積極催收，並對其放款組合採取更謹慎的授信控管，該行的資產品質已在過去一年期間改善。截至2021年3月，該行的不良貸款率已由2020年同期的78個基本點改善至42個基本點。中華信評認為，王道銀行在2021年底對部分不良貸款處分完成收到分配款後，前述比率可望進一步改善。中華信評認為，未來一至二年王道銀行將維持其風險管理政策與審慎的風險偏好，維持其令人滿意的資產品質。

在王道銀行審慎的資本政策下，該行應可將其考量分散效果前的風險調整後資本(RAC）比穩定維持在10％以上。2020年10月的現金增資與過去一年內較低的風險性資產成長已改善了該行之前較微薄的資本緩衝空間。中華信評預測，未來一至二年王道銀行的放款將以中間個位數百分比的幅度溫和成長，且淨利息收益將略為改善。