鴻海(2317)倡議推動的MIH聯盟以「MIH Consortium」名稱正式成立，投顧法人看好鴻海在蘋果供應鏈地位不變，鑑於數據中心與伺服器業務動能穩健，且電動車業務可望創造長線上檔空間，對鴻海後市持續正向看待，維持「增加持股」評等及155元目標價不變。

鴻海股價近期於108.5～115元區間盤整，今（28）日以113元持平開出後震盪走跌，盤中下跌1.77％至111元，早盤維持逾1％跌幅。不過，三大法人自22日起持續反手回補，上周合計買超5926張。

MIH聯盟（MIH Consortium）迄今已有超過1680家全球廠商加入，為堅持作為B2B平台的開放、中立價值，鴻海董事長劉揚偉承諾，將在6個月內建立更多元、更開放的董事會。且鴻海未來將充分運用MIH設計及標準，擇優MIH零組件和解決方案。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，將廣邀聯盟成員組成技術、諮詢2個專家委員會，並依成員個別需求組成不同的工作小組，督導日常營運並促進成員參與。技術專家委員會聚焦實踐電動車技術發展，聯盟行政、流程或組織政策則由諮詢專家委員會及MIH辦公室負責。

至於後續的運作歸畫進度，MIH聯盟技術長魏國章指出，聯盟預計8月2日開始運作，並建立工作小組。12月完成新董事會成員徵詢作業，並完成委員會成員任命與選舉作業，新董事會和委員會預計明年1月就任。

投顧法人對此認為，電動車市場新銳盡出，鴻海及聯盟成員將能藉助MIH聯盟平台的參考設計及標準，以及選擇零組件的與解決方案，無疑將為鴻海與其夥伴的電動車發展帶來有力支撐後台，為鴻海電動車業務創造長期上檔空間。

就近期而言，鴻海預期本季內容服務供應商（CSP）雲端業務營收將大幅季增，消費性業務則有待第三季新iPhone放量生產挹注動能。投顧法人預期在iPhone 13產品循環下，鴻海集團將能守住70％的組裝及機殼接單比重。

投顧法人預期鴻海在蘋果供應鏈的地位將維持不變，而電動車市場未來商機蓬勃，亦可望運用在各項關鍵零組件與下游組裝業務的資源優勢。鑑於數據中心與伺服器業務動能穩健，且電動車業務可望創造長線上檔空間，對鴻海營運後市持續正向看待。