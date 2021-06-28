因美國最新公布個人消費支出指數(PCE)低於市場預期，抵銷投資人對通膨率高的擔憂，促使美元疲軟，支撐金價延續前一交易日漲勢，不過因市場仍觀望聯準會(Fed)政策，因此限制漲幅；截至台北時間6月28日上午11點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲2.3美元，報每盎司1780.1美元。

7月白銀上漲0.078美元，報每盎司26.165美元。

7月白金上漲0.7美元，報每盎司1104.3美元。

9月鈀金上漲11.3美元，報每盎司2648.5美元。(商品行情網)