《商情》黃金亞洲電子盤續揚 12:002021/06/28 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國最新公布個人消費支出指數(PCE)低於市場預期，抵銷投資人對通膨率高的擔憂，促使美元疲軟，支撐金價延續前一交易日漲勢，不過因市場仍觀望聯準會(Fed)政策，因此限制漲幅；截至台北時間6月28日上午11點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲2.3美元，報每盎司1780.1美元。 7月白銀上漲0.078美元，報每盎司26.165美元。 7月白金上漲0.7美元，報每盎司1104.3美元。 9月鈀金上漲11.3美元，報每盎司2648.5美元。(商品行情網) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #續揚 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 傳比特大陸砍單台積電 分析師示警下一波未爆彈 - 財經 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ - 財經 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 核二6月底除役 本周供電能力大減 - 財經 - 工商 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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