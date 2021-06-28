聯亞生技公布新冠疫苗二期期中報告，結果符合預期，稱可抗Delta病毒，旗下子公司聯亞藥今開盤263元，開盤1分鐘狂飆到281元、漲幅超過6％，隨後賣壓出籠、股價翻黑，最低一度來到240.5元，隨後跌幅收斂、股價在250元上下震盪、跌幅超過5％。

市場關注聯亞生技疫苗研發的最新動態；保德信高成長基金經理人葉獻文表示，Delta病毒已攻入台灣社區，疫情仍在高度警戒，生技股近來受到疫情帶動，特別是疫苗股、防疫族群大漲，但少數個股股價累計漲幅已經相當大，投資生技股宜考量自身的風險承受度。

聯亞藥6月23日(上週三)以每股30元興櫃掛牌，受疫苗將公布二期數據、巴拉圭海外訂單等利多影響，股價衝破220元，掛牌第2天就站上300元大關。

國泰證期研究部分析師蔡明翰分析，興櫃掛牌的股票沒有漲跌幅的限制，單日可以大漲6倍之多，也有腰斬的風險，疫苗任何風吹草動的消息牽動股價漲跌幅，提醒投資人要留意風險。

葉獻文也提醒，生技股之下的次產業與公司營運、基本面等差異極大，股價走勢也會隨著疫情發展出現快速變動，且放眼國外股市，已鮮少在反映疫情相關行情，若要投資防疫概念等生技類股需要持續留意市場發展。