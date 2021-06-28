南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天宣布恢復實施為期2 週的防疫限制措施，以對抗具高度傳染力的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株病例激增情形。

法新社報導，拉瑪佛沙透過電視轉播對全國發表演說，表示非洲大陸疫情最嚴峻的南非「正面臨感染人數再度大規模湧現」的情況。

拉瑪佛沙將疫情警戒調整為第4級，再升高1級便將進入全面封鎖狀態。他說：「我們的醫療機構已經到達極限…加護病房病床供不應求。」

拉瑪佛沙下令禁止所有聚會，喪禮除外，然而觀禮人數也不得超過50人，此外也下令禁止販售酒精類飲品。

據路透社報導，依據甫宣布的措施，南非也將實施宵禁，時間從夜間9時起到凌晨4時止。

學校將從30日起關閉，不過海灘和公園將維持開放，餐廳則僅限供應外帶或外送食物。

拉瑪佛沙說：「我們將在14天後評估這些干預手段的影響，以判斷是否需要維持或調整。」

當局表示，最早在印度發現的Delta變異株助長了第3波疫情，顛峰恐將超越先前幾波疫情。

拉瑪佛沙表示：「我們正處於一波毀滅性疫情中，所有跡象都顯示這波疫情會比先前幾波還要嚴重。」

南非今天新增1萬5036起COVID-19病例，低於前一天的1萬8762起，迄今累計192萬8897起確診，染疫不治人數則來到5萬9900人。