三峽老街建築已有110年歷史，距離2007年原樣保存復舊計畫已有一段時間，老街牌樓照明設備逐漸老化損壞，修繕效益逐年下降，為了改善老街風貌，當地人士提議重新整修，在疫情間完成近千盞燈具更新，讓入夜後的老街重新亮起來，重現夜間風貌。

三峽里長黃宗祥表示，去年底就已計劃要改善照明，但整修期間剛好碰上疫情，許多店家都自主歇業，剛好趁著人流不多時，重新建置老街的電源迴路系統及全面更換節能LED燈具，雖然現在大家生意都不好，但希望老街換貌後能燃起大家的希望。

三峽區公所表示，三峽民權老街牌樓燈飾改善工程總經費約301萬多元，由市議員江怡臻、區公所合力籌畫，修復375公尺牌樓照明，以及老街牌坊燈、招牌燈、壁燈、拱型小杯燈、天花板燈等936盞燈具，全部工程已在17日完成，原本夜間昏暗的燈光已恢復明亮，提升行人、車輛通行安全。

三峽區長周晉平表示，老街牌樓燈飾設施對店家來說相當重要，這次改善工程除了改善10多年的老舊照明系統外，也將降低每年修繕、維護及電費支出，雖然受疫情影響，老街人流不如以往，但換新後的老街又展現出不同樣貌，盼疫情後能發揮效益，帶動地方觀光發展。