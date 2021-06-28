崔女身穿同一件駝色外套、腳踩拖鞋、手提名牌包下車後步行至警局；她的推特也遭網友搜出不少性感裸露照。（民眾提供）

崔姓女子大膽地在三民一分局哈爾濱派出所前拍攝裸照，以警車當背景圖，事後張貼至推特上炫耀。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

有網友肉搜起底崔女過往經歷，發現崔女曾穿警察制服拍爆乳照片、也曾在台中大街和旅館走道拍裸照，涉嫌公然妨害風化行徑已不只一樁。（翻攝崔女推特／石秀華高雄傳真）

高雄市1名女子27日凌晨在高市警局三民一分局哈爾濱派出所旁，身穿駝色外套拍攝三點全露黑森林裸照，後方還有警車當背景襯托，女子事後將裸照張貼在自己推特炫耀「女王說到做到」，囂張行徑讓分局長氣炸，下令派出所抓人；警方今晨約談崔姓女子和拍攝的林男到案說明，崔女聲稱，因喝醉酒一時好玩才拍，令人驚訝的是，警方查出幫拍裸照的竟是現職台中市大甲分局警員，已呈報台中市警局調查，台中市警局聞訊震怒，也將對該員進行懲處。

警方調查，該名拍裸照的崔姓女子（29歲）於27日凌晨約2時，帶著粉色口罩，徒步走到派出所旁，打開駝色外套，三點全裸，由站在前方的男子拍下裸照，由於派出所大門在照片側邊，當時值班警員無法看清女子意圖，女子事後將裸照貼上自己的推特炫耀「女王說到做到」，並註明「野外露出」、「警局露出」、「高雄露出」等字眼，網友熱議瘋傳，大讚「霸氣」、「真是好地方」。

女子在派出所前拍裸照的囂張行徑讓分局長古瑞麟氣炸，下令派出所所長史明儒盡速約談相關當事人到案說明。

警方在28日凌晨約談崔女和拍照的林男（34歲）到案說明，崔女到案時，身穿和拍裸照時同一件駝色外套、腳踩拖鞋，手提名牌包，一派輕鬆地進派出所，崔女表示，因喝醉酒一時好玩才將裸照貼上網，林男則指，和崔女是網友，2人相約南下遊玩，只是聽從崔女的建議拍照，沒想到惹出這麼大的風波。

崔女和林男訊後被警方依妨害風化罪嫌送辦，分局也將一併追究當時值班警員疏失之責；但有不少基層警員替值班同仁抱屈，指「值班的警員躺著也中槍，怎會知路過派出所的人要拍裸照？」、「視線死角，哪裡看得到」。

崔女在派出所前拍裸照一事經媒體報導傳開後，有網友肉搜起底崔女過往經歷，發現崔女曾穿警察制服拍爆乳照片、也曾在台中大街和旅館走道拍裸照，涉嫌公然妨害風化行徑已不只一樁。

令人驚訝的是，事後傳出幫崔女拍攝裸照的林男現職身分竟是台中市警員，高雄市警局已依規定，通報台中市警局，對該名警員展開調查。