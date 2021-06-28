添好運貼出台北市長柯文哲點餐外送照片。（圖／摘自添好運臉書）

台灣持續受到疫情影響，餐飲業者紛紛改以外送或外帶，知名港式餐廳添好運26日在臉書PO文感謝台北市長柯文哲訂餐，沒想到卻引來大批網友批評，表示以後不會買了，但也有人仍力挺，喊說「明天來訂添好運」，以行動支持。

添好運在臉書貼出柯文哲的用餐照片，寫下「這是小編第一次，看到市長辦公室。謝謝市長為餐飲加油打氣，午餐添好運」，並呼籲大家，三級尚未解除，千萬不要趴趴走，「讓我們一起線上訂餐，減少接觸更安心」。

沒想到該文章一出卻引來網友「撻伐」，紛紛留言抵制，酸說「行銷團隊很勇敢耶」有時間找他業配，還不趕快要他去防疫，「不就是他害你們餐飲業辛苦的時間無限延長嗎？」甚至揚言退讚、從此不吃添好運。

不過，也有網友認為，添好運只是貼了有關柯文哲的文章，竟也要被綠網軍霸凌、被1450出征，直呼「太扯了」，尤其疫情階段，「這群還在看顏色出征苦撐店家，可悲至極」「網軍真的無所不在的感覺，就不能好好吃個東西嗎」。

網友湧入添好運臉書論戰。（圖／摘自添好運臉書）

據《ETtoday》報導，代理添好運的和億生活表示，對此有點出乎意料，並還原當日是由北市府透過線上訂餐，而這兩天業績也成長了1成，感謝大家支持與照顧。