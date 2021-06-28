香港資深女星米雪是著名的美魔女代表，米雪外型俏麗、演藝事業表現亮眼，但她情路不順，米雪與已故香港職業足球明星尹志強有過一段26年的戀情，不過尹志強在2010年不敵鼻咽癌辭世，米雪痛失摯愛，她至今都維持單身，外界還盛傳米雪與尹志強冥婚，對此，米雪也正面回應。

65歲米雪至今仍小姑獨處，不過外界都知道，米雪與活躍於1970、80年代的香港職業足球員尹志強有一段26年的戀情，小倆口互相扶持、相知相惜，但老天作弄人，尹志強在1992年罹患鼻咽癌，經過治療後，尹志強仍不敵病魔，在2010年過世，享年53歲，失去摯愛的米雪大受打擊，在尹志強告別式上哭成淚人兒，深情的米雪一度消失在螢光幕前，甚至傳出米雪和尹志強冥婚。

米雪近日在節目《單對單》中被問到冥婚一事，她笑說：「我們不需要」，米雪表示，兩人對彼此都有信心，不需要一張結婚證明書，面臨生離死別，米雪指出，難過、悲傷在所難免，但千萬不要困在傷心的世界，米雪進一步提到，她與尹志強互相珍惜，平時也有談到生死話題「在我們的人生觀中，沒有痛苦和傷心」，米雪認為，她和男友相處的快樂長存在心中，米雪也感性說：「就算他不在人世，我也覺得他總在我身邊」。

米雪正面回應與已故香港職業足球明星尹志強冥婚一事。（圖／取材自Youtube）

65歲米雪至今都維持單身，凍齡、俏麗的她，身邊不乏追求者，米雪覺得自己現在自由自在很不錯，不過米雪也提到，若是遇到性格上合得來的另一半，米雪並不排斥談感情，但她仍認為，最重要的是愛自己，珍惜生命、朋友。