針對新冠肺炎疫情，目前高端及聯亞等2家公司刻正研發COVID-19國產疫苗，而第2期期中報告相繼於6月初解盲，並表示會在6月底送至衛福部審查緊急授權(EUA)。時力立委陳椒華今日召開線上記者會表示，台灣國產疫苗EUA審查規範如空白授權，衛福部把人民健康當兒戲，將要求先召開公聽會。

陳椒華指出，6月上旬在立法院臨時會，就已要求衛福部長陳時中提出行緊急授權(EUA)審查規範，或比照世界衛生組織的審查規範來審。

陳椒華說，衛福部至今仍只有去年10月19日公布的「COVID-19 疫苗於台灣取得 EUA 應具備之技術性資料要求」，加上今年6月10日公布的「我國COVID-19疫苗之EUA審查基準」及「我國COVID-19疫苗療效評估基準」，全部加起來只有3頁，沒有審查細節，請問要如何審查？根本是把人民健康當兒戲。

陳椒華表示，衛福部若無嚴謹審查規範，可參考世界衛生組織(WHO)在去年年底就訂定的完整審查規範。無論如何，EUA審查規範，陳時中不能空白授權。

陳椒華要求，衛福部要比照WHO，訂定周全的COVID-19 疫苗審查規範；此外，針對疫苗於台灣取得 EUA 應具備之技術性資料要求，內容欠缺完備，衛福部應盡快回應；最後，今年5月28日國產疫苗審查會議，有為廠商進行研究計畫的中央院研究人員，身兼審委，球員兼裁判，請衛福部及中央研究院對此提出說明。

陳椒華指出，《世衛組織準則》於2020年11月所公布的Covid-19疫苗緊急授權(EUL)申請的一般原則，要遵循的原則規範有10項，衛福部應比照辦理，用來審查高端及聯亞EUA授權規範。