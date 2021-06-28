聯亞生技昨(27)日召開線上記者會，公布新冠肺炎疫苗二期臨床試驗期中報告，報告中顯示有良好的安全性與耐受性外，對於傳播力強勁的Delta變種病毒也有保護力，然而不少民眾表示，整個記者會讓人「霧煞煞」；前台大感染科醫師林氏璧於臉書表示，自己也「看不懂」，除了提出2大疑問外，也歸納記者會8項重點來討論。

眾所矚目的聯亞新冠肺炎疫苗二期臨床試驗期中報告昨晚公布，但是記者會後許多民眾紛紛表示「完全看不懂」，林氏璧因此於臉書「日本自助旅遊中毒者」專頁開門見山地說「我知道你們看不懂，我也是。」並提出「中和抗體是不是已經是中研院團隊同一實驗室做的？」、「一期和二期的數據可以相比較嗎？」兩大疑問，以及以下8項記者會重點：

1.第二期臨床試驗進一步探討疫苗的免疫原性、安全性及耐受性。分成12至18歲青少年、19至64歲的成年人及65歲以上的年長族群，總收案人數3850位，疫苗組與對照組之人數比例為6：1。

2.安全性數據部分：接種UB-612的局部不良反應，注射處疼痛的比率，疫苗組為64.59％，安慰組為23.33％；注射處紅腫的比率，疫苗組為34.06％，安慰組為 5.61％

3.接種UB-612的全身性不良反應，發燒的比率，疫苗組為1.93％，安慰組為1.81％；疲倦的比率，疫苗組為37.47％，安慰組為38.34％；頭痛的比率，疫苗組為17.01％，安慰組為18.63％；腹瀉的比率，疫苗組為10.23％，安慰組為9.95％；肌肉疼痛的比率，疫苗組為35.69％，安慰組為17.72％。

4.在免疫原性反應方面，抗體效價在施打第二劑後28天之血清陽轉率（seroconversion rate）於成年（19至64歲）施打疫苗組達95.65％，於年長者（65歲以上）施打疫苗組則達88.57％；中和抗體效價為102.3，與一期臨床試驗結果相近且符合預期，疫苗批次間的結果也符合EUA的標準。

5.保護力上，聯亞受試者產生中和抗體大概和康復者血清差不多，對過去的話保護力大概是在80~90％之間。但除了強調聯亞的疫苗除了中和抗體外，T細胞的免疫力也很重要，這是中和抗體無法看出的好處。

6.此外，聯亞在第二期臨床試驗中也進行探索性研究，顯示：UB-612疫苗能產生良好的Th1型T細胞免疫反應，誘發CD8＋殺手T細胞（Killer T Cell）殺死被病毒感染之細胞，有助於預防重症產生，提供中和抗體以外之第二重保護力。

7.聯亞表示，二期臨床期中分析結果符合預期，且在放大約20倍受試者人數情況下，可重複第一期臨床試驗結果。

8.此外，於變異株有效保護力部分，從一期受試者檢體分析顯示，UB-612誘導出的中和性抗體對印度delta株的效價仍保持同一水平。因為引起T細胞免疫反應的設計型新冠病毒合成？的胺基酸序列乃來至於不易突變的蛋白區間，所以UB-612疫苗所產生的免疫反應，可應對現有廣泛傳播的印度Delta突變株。

林氏璧貼文一出，許多民眾留言表示，「整場記者會搞得我眼盲耳忙」、「連您也不懂，應該很不樂觀」、「比東京都內的地鐵還難懂」。