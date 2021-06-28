台灣疫情爆發，全國三級警戒3度延長，現在又爆出印度變種病毒Delta進入屏東社區，引發民眾恐慌。不過今早卻有民眾發現搭乘台鐵的人變多了，甚至站滿整個車廂，令他不解地問「是不是解除三級警戒有望了？」

該民眾今（28）日於PTT八卦板透露自己正在台鐵區間車上班途中，三個禮拜前就發現搭車人潮漸漸變多，這個禮拜與上周相比乘客更多，多到站滿整個車廂，與疫情爆發前的平日並無二致。

從他分享的車廂照顯示，每個座位都有人，乘客並肩而坐，根本沒有保持社交距離，走道上也站滿人，令他忍不住問「是不是三級警戒解除有望了？真的期待7月解除3級，大家蜂擁出門上班、遊玩。

貼文曝光後，引發不少鄉民熱烈回應，「病毒會自律」、「病毒知道你們要去上班，不會傳染」、「病毒會辨識，上班不算群聚」、「指揮中心說上班不是群聚」、「疫情趨緩，很多公司都結束居家辦公了」、「越來越多公司取消在家上班了」、「如果一個Delta上車，全車遭殃」等。

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