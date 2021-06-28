聯亞生技公佈新冠肺炎疫苗UB-612第二期臨床試驗期中分析結果，聯亞第二期臨床計畫主持人、中國附醫副院長黃高彬表示聯亞的疫苗不管對英國Alpha還是印度Delta變種病毒株保護力可達90％以上，他也坦言自己原本想打聯亞疫苗，但因為身兼疾管署中區疫情指揮官必須經常深入虎穴，因而接種莫德納疫苗。

黃高彬對於聯亞疫苗在臨床實驗無論是保護力、副作用等表現都相當滿意，尤其面對目前被視為大魔王的印度Delta變種病毒株也具有90％的保護力，他表示，在一、二期臨床實驗中將受試者血清抗體拿來對抗英國Alpha還是印度Delta變種病毒株，保護力都超過9成。

但黃高彬也坦言自己之前接種莫德納疫苗，身為計畫主持人，他原本想接種聯亞疫苗，但考量自己也是疾管署中區疫情指揮官，經常需深入虎穴，無論是衛福部彰化醫院或是國軍台中總醫院爆發院內感染，他都必須站在第一線，風險相當高。

他也透露在做二期臨床實驗中，收案的4千名民眾，有1／7是打安慰劑，目前受試者都還未解盲，向衛福部食藥署申請緊急授權（EUA）除希望在國內疫情嚴峻下，可以趕快上市讓更多國人接種到疫苗，另一個原因就是希望只要食藥署通過EUA後立即為這些民眾接種聯亞疫苗，增強其保護力。