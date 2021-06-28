柯震東25日和家人一起到美國旅遊，表示會順便考慮打疫苗，遭致網友酸言酸語，他27日凌晨開直播，親上火線解釋，這次的家庭旅行是為了讓爸媽放鬆，自己被問到是否打疫苗時只回答「會考慮」，至今尚未打疫苗，不懂為何要被酸民罵，「我這個年紀，在台灣一定排不到的，媽媽又有慢性病，所以不排斥會在美國打疫苗，但目前都尚未計畫，只是有這個想法」，柯震東不滿反擊酸民：「我要打又怎樣？我又沒有佔用台灣任何資源！」他無奈說：「如果我打了回台灣，不就是一個比較安全的人嗎？不知道為什麼我一直要被罵。」

柯震東今天凌晨一點開直播，吸引2.5萬人觀看，他表示爸媽經營的百貨在疫情衝擊三級警戒下業績暴跌，自己也暫時沒工作，加上全家每年都有一起出國旅遊的慣例，才會決定到國外走走散心，「美國確診的人還是很多，我們外出依舊不敢鬆懈，還是會戴上口罩」。

柯震東拍了下榻的位於West Hollywood山上的Airbnb窗外風景，可以飽覽整片山光美景，一起直播的大飛問他不擔心又被仇富的酸民罵？他說自己沒有富，只是勤做功課，表示花很多時間在找住宿，所以可以找到物超所值的地方，而小禎也上線問柯震東美國住宿的費用，柯震東則笑說會私訊她，以免又成為酸民攻擊對象。