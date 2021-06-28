日前台灣端快篩站竟讓呈陽性反應的旅客登機飛到金門，所幸後來進一步PCR檢測確認陰性，虛驚一場，但已引爆當地民眾和縣府不滿。對此，國民黨金門立委陳玉珍今（28）日前往疾管署抗議，要求最高防疫標準，維持金門淨土。

陳玉珍在臉書表示，經過昨天晚上和疾管署副署長莊人祥的密集溝通，疾管署同意，以後只要是弱陽性也要採用PCR檢測，且要在松山機場完全確定是陰性才可以登機。

陳玉珍為金門防疫與莊人祥密切聯繫。（圖／摘自陳玉珍臉書）

今日上午，陳玉珍也到疾管署抗議溝通，她表示，莊人祥副署長再次承諾，只要旅客篩檢有一點點不確定，絕對不會放旅客登機。莊人祥受訪時指出，經溝通後，決定只要民眾在本島機場往離島所有航班，若快篩有一點點不確定性，都一定要求做完PCR檢測陰性才能上飛機。

陳玉珍則強調，金門目前0確診，所以一點點防疫缺口都是金門人所不能接受的，為確保金門仍是淨土，因此一定要阻絕病毒於金門之外，也呼籲旅客7月12日三級警戒解除前，不要到金門觀光。