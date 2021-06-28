國民黨中央組發會兼高雄市黨部主委李哲華在副主委曹桓榮陪同下，今（28）日上午前往華山基金會致贈防疫物資。（國民黨高市黨部提供）

Delta變種病毒入侵台灣，引發人心惶惶。國民黨中央組發會兼高雄市黨部主委李哲華在副主委曹桓榮陪同下，今（28）日上午前往華山基金會致贈防疫物資，李哲華公開向蔡政府喊話，希望更積極爭取疫苗，讓國人不再身處疫情恐懼之中。

李哲華指出，台灣疫情無法紓緩，這兩天又有Delta變種病毒入侵，人民渴求施打疫苗後能恢復原來的生活方式，他提到高雄岡山有一間餐廳的老闆因為疫情拖垮生計，下跪求疫苗的畫面讓人印象深刻。

李哲華表示，看到人民下跪的無助、企業自助員工出國施打疫苗自救的急迫性、民間組織的大愛，希望政府不要再無動於衷，現在仍有約4分之3的台灣人民打不到疫苗。

他認為，人民對疫苗的需求與渴望透過不同管道，不斷地表達出來，希望政府除利用既有採購平台盡速加購疫苗外，也應該積極協助有意採購、捐贈疫苗的民間、慈善、企業等團體，助其排除障礙，盡快取得疫苗，讓台灣人民能盡速遠離疫情的肆虐。

這場弱勢長輩關懷活動由高雄市黨部、高雄市民眾服務社主辦、立委吳怡玎服務處、高雄青工總會共同協辦，市黨部募集了民生物資及防疫口罩捐贈給華山基金會，將由基金會協助贈送失智、失能及獨居的弱勢長輩。