小黑貓卡橋墩 新北動保員歷時4天、2段式驚險爬上高架救援成功（動保處提供／戴上容新北傳真）

小黑貓卡橋墩 新北動保員歷時4天、2段式驚險爬上高架救援成功（動保處提供／戴上容新北傳真）

家住三重區過圳路的陳先生，日前發現住家附近高架橋有隻受困多天、氣若游絲的黑色幼貓，陳男立刻通知動保處前往救援，但由於橋墩過高、緊鄰馬路使救援不易，動保員洪偉銘經歷4天才爬上3層樓高的橋墩救下幼貓，過程驚險萬分，最後成功救下的幼貓由通報的陳先生收編領養。

動保處表示，三重區過圳街陳先生23日清晨緊急致電動保處表示，他住家對面高架橋橋墩上有隻小幼貓受困，動保員趕到現場才發覺橋墩高約3層樓高，因為太高梯子到達不了，只能暫時先撤退，再想辦法。

陳先生與動保員洪偉銘嘗試各種方法，過程中甚至出動吊車仍無法順利救援，由於擔心小貓安危，動保員洪偉銘選擇26日上午調集人力，先用梯子上到二樓遮雨棚後，再將梯子由遮雨棚架上橋墩順利到達並架設誘捕籠，下午成功將小幼貓救下來。

動保員洪偉銘表示，救援小黑貓過程驚險萬分，所幸中間過程許多人也都有幫忙，救到這隻小貓的時候，感覺牠已沒什麼力氣了。小黑貓在動物之家完成打晶片、疫苗並體內外驅蟲後，由陳先生收編迎接下一站幸福，很高興小黑貓順利找到幸福的家。

通報人陳先生說，特別感謝五股動物之家洪偉銘，休假期間還出來協助調集人力救援，真的是最有責任及愛心的人，也謝謝所有幫忙出主意甚至自願來幫忙的朋友。

動保處表示，新北市是友善動物城市，只要民眾發現有動物需要救援，可撥打24小時動物救援專線29596353，派員前往處理，確保動物安全免於遭受危難。