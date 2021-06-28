美國因疫苗施打的覆蓋率大幅提高而陸續解封，從4月開始美國的電影院、遊樂園、俱樂部、飯店的消費金額，甚至是通過機場的安檢人數都大幅增加，隨著夏季旅遊旺季的到來，美國將有爆發性的消費潮值得期待。「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，除了受人期待的報復性消費力，美國總統拜登的財政刺激紅利，更有機會支撐美股長期表現，建議投資人應把握機會持續佈局美股基金。

美國聯準會（FED）在六月份的利率政策會議，除了釋出將開始討論縮減債券購買規模，也技術性上調超額準備金利率與隔夜附賣回交易利率，加上更多聯準會委員預期2023年將升息，讓市場再度關注是否提前升息。張榮仁認為，從前一次經驗來看，聯準會的貨幣政策正常化會經歷三個階段，預估不會那麼快升息，投資人若現在過度擔憂而縮手，反而容易錯失美國股市潛在上漲機會。

張榮仁表示，聯準會前次的貨幣政策正常化歷經三個階段、共計4年多的時間。第一階段是從開始談論縮減購債規模到正式縮減購債（2013年5月至當年12月）；第二階段是正式縮減購債到第一次升息（2013年12月至2015年12月）；最後一階段則是由第一次升息到宣佈縮減資產負債表（2015年12月至2017年9月）。預期這次聯準會在7月或8月開始談論縮減購債，正式縮減購債的時間點應該會落在今年底至明年第一季間。

聯準會在今年討論縮減購債的機率頗高，各類資產價格波動程度將會加劇；不過，張榮仁分析，依聯準會前次的貨幣政策正常化三階段來看，美股的表現相對其他資產來得平穩，尤其是第一階段及第二階段美股漲幅都相對亮眼。最後一階段，因市場已消化完流動性惡化的負面消息，各類資產全面上漲，除了美股仍有不錯的漲勢外，先前表現較差的新興市場股市與高收益債券也迎來大幅反彈。