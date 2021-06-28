49歲男星謝承均曾參演《意難忘》、《家和萬事興》、《金家好媳婦》走紅，因工作結緣「本土劇女神」曾莞婷，兩人一拍即合，外界紛紛好奇是否升格為情侶？想不到昨（27日）謝承均無預警在臉書當眾向曾莞婷表白，女方也在底下害臊回覆，讓網友樂歪了，狂拱兩人快點結婚。

謝承均27日在臉書粉專轉發曾莞婷的專訪連結，深情款款地寫道：「好久不見你了，你好嗎？依舊聰慧，依然美麗，隨心所欲的依賴......曾莞婷」並附上三個眼冒愛心的表情符號，不忘標記女方的臉書帳號，果不其然釣出曾莞婷本人，她看到這篇貼文，害羞地急喊：「怎麼在大眾面前跟人家吿白！我也想我親愛的哥哥。」兩人一來一往的親密互動，馬上吸引一堆吃瓜群眾，興奮的狂呼：「郎才女貌的你們，是不是應該要閃電結婚」、「真的哪天你們閃婚了，我一點也不意外」、「仔哥跟莞婷姊如果都沒有對象是不是應該在一起」、「覺得你們最後會跟舒淇馮德倫一樣」。

事實上，謝承均和曾莞婷的互動一直很令人尋味，去年女方曾在臉書PO兩人的親暱合照，旁邊還有一堆紅色氣球，曖昧的寫下：「Yes I do，這句話我已經等很久了」讓網友誤以為是公開與謝承均的婚訊，想不到她下一句補充：「但主角不是我，恭喜大牙妹妹完成了人生的一個階段，要結婚了，看她男友那麼精心策劃，做姊姊的為她開心，一定會幸福長長久久」網友頓時恍然大悟主角原來不是曾莞婷，但看到兩人真的很配，還是狂許願「原地結婚」、「趕快在一起」。