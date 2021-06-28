在景氣處於擴張期，但利率風險又需兼顧的環境下，優先順位高收益債具有企業獲利成長可望創高、產業信評調升、高殖利率及低存續期間等四大優勢，有助兼顧報酬與風險，表現仍可期待。

投信法人表示，全球各地投入疫苗施打作業，歐美地區的接種率更是超前，也將陸續解除社交管制措施，生活可望逐步回歸疫情前水準，經濟活動亦持續回溫改善，在全球景氣復甦態勢確立下，也有利風險性資產表現，其中高收益債族群表現可望延續。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，雖然疫情在部分地區仍待控制，不過在疫苗陸續施打下，經濟活動可望持續恢復，全球景氣前景可期，企業獲利亦可望迎來顯著改善。根據美銀美林研究預估，未來一年高收益債發債企業淨利成長率，可望接近35％，與前幾波景氣循環的高峰期一致，從財報觀察，高收益企業槓桿比率迅速走降，顯示其營運相對穩定，因此就基本面及獲利面來看，有利於高收益債族群表現。

在營運可望加速成長下，除能源、金屬等原物料企業信評獲調升外，醫療保健、通訊電信等產業因財務體質較佳，信評調升亦相當明顯，零售業則受惠於解封生活可期，表現不看淡，對於發債產業多元的優先順位高收益債表現，也相對有利。

李運婷認為，從殖利率角度來看，與一般高收益債相比，優先順位高收益債享有更佳的收益水準，殖利率接近4.95％，高息優勢顯現在當前的低利環境更有望吸引資金配置。此外，優先順位高收益債的存續期間更較一般高收益債、投資級債、新興市場債來的短，面對利率上行的環境更具抵禦能力，不失為現階段既想追逐收益、掌握疫情後多元產業復甦投資契機，又兼顧波動管理，可考慮配置標的。