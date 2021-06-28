目前原物料交期與價格均處高度不確定，又必須確保客戶交期，勢必需採購較高價現貨來滿足客戶需求。為與國內產業共體時艱，酌情調整價格，七月份華新麗華盤價如下：(新台幣)300系調漲: 3元/kg316系調漲: 8元/kg200系調漲: 1.5元/kg400系調漲: 1元/kg。

《類股》燁聯7月盤價看漲 不鏽鋼市況續旺
桂盟7／1股東會在即 今日盤中股價創新高
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