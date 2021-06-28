三級警戒持續，衝擊各個各業，不少餐飲業者撐不下去，高雄一間餐廳老闆講到困難處激動下跪，拜託政府快給疫苗，此事引發外界關注。資深媒體人黃暐瀚今(28日)在臉書提及此事，他說，「我的心，揪成一團」，擔心染疫、擔心打不到疫苗、擔心沒了工作，還擔心下個月房租，此刻台灣人，面臨了空前的疫情壓力，擔心的事情太多，政府卻無法「安民心」，民眾又急又慌，只好下跪，「話說重一點，讓人民下跪的政府，是不及格的」。

看見民眾的擔憂，黃暐瀚說，人民的痛苦，政府看不見？簡單四個字「安居樂業」，說來簡單，真想做到，得用心費心才行，他以去年二月口罩不夠為例，指揮中心拍宣傳片，提醒大家搭捷運「不用戴口罩」，雖說當時疫情不嚴重，但他弱弱問一句，不戴口罩難道會比有戴，來得更安全？為什麼還要特別拍個影片，提醒大家「不用戴」？說穿了，是因為當時，口罩不足。

黃暐瀚接著指出，去年八月許多專家跟政治領袖呼籲「入境普篩」，陳時中部長悍然拒絕，媒體問「世界各國都這麼做」，部長苦笑「我們做得好的，為什麼要去學那些做不好的？」結果此刻，台灣也開始入境普篩。他說，去年一整年的疫情，讓台灣民眾鬆懈，更讓台灣的官員自信，甚至自大！陳部長曾狂言「台灣人用氣質打敗病毒」，還在國會殿堂，當立委吳斯懷提醒疫苗採購，千萬不要買到沒拿到的時候，陳用「以現在的情況，應該是說，世界怎麼跟得上台灣啦」回應，吳搖頭「當內閣官員太過自信的時候，是國家的危機」，如今言猶在耳，一語成讖。

黃暐瀚說，上述這些都已經過去了，逝者已矣，來者可追，過去狂妄自信，現在若能改變態度，務實防疫，也就好了，但不是，「五月中旬疫情警戒，我們卻沒有想要增加購買國際疫苗。六月之後，全球開始傳播肆虐Delta病毒，新北市長侯友宜三度呼籲入境普篩，以免Delta病毒闖入台灣，沒想到指揮中心依舊不理不睬。連慈濟想買BNT疫苗，都被陳時中22日以『太多會有困擾』一度婉拒，後來民意炸鍋，才由蔡總統出面視訊證嚴上人，化解民怨。到底，我們現在的政府，跟防疫團隊，是怎麼了？」

最後，黃暐瀚認為，「可以不要理會在野黨的批評，也可以繼續對抗大陸。但解決人民眼前的痛苦，是政府的責任，加買美國的莫德納疫苗，購買美國的Novavax疫苗，有問題嗎？政府遲遲不肯去買，眼睜睜看人民在那邊痛苦下跪？這樣的政府，到底怎麼了？」