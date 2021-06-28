鍾鳴時今上午視察完工的光榮國小和興榖國小停車場，慰勞施工團隊。（新北市交通局提供）

光榮國小校舍共構地下停車場工程全為三期進行，將可提供575個汽車停車位，以及145個機車停車位，預計年底前啟用。（新北市交通局提供）

新北市三重區人口密集，停車空間不足，繼三重商工和二重公園地下停車場完工啟用後，光榮國小及興穀國小2座地下停車場也在近日順利竣工，新北市副市長陳純敬、交通局長鍾鳴時28日分別前往工區視察，預計今年底前啟用，共新增790個汽、機車停車位，有望舒緩在地停車需求。

鍾鳴時今上午視察完工的光榮國小和興榖國小停車場，慰勞施工團隊，陳純敬也分別前往工區視察，鼓勵工班落實消毒防疫，拚防疫也要拚市政。

交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，光榮國小鄰近光榮國中、三重國小，學區多為傳統社區，停車空間難找，加上附近還有知名的三和夜市，停車需求迫切，新北市府斥資10.84億元打造光榮國小校舍共構地下停車場，2019年11月動工。

陳明湖說，光榮國小校舍共構地下停車場工程全為三期進行，第二期的地下停車場工程已在今年4月24日竣工，正在工程驗收及招商作業，將可提供575個汽車停車位，以及145個機車停車位，預計年底前啟用。

而位在三重信仰中心的先嗇宮對面的興穀國小地下停車場，同樣採校舍共構，總工程經費約2.54億元，也在本月完工，目前正申請使用執照，預計今年底前啟用，將可提供70個汽車停車位。

交通局表示，光榮國小、興穀國小地下停車場並都將建置車牌辨識系統、車位在席及智慧尋車和行動支付繳費等全自動智慧停車服務；停車場室內色彩將採分區分色，透過完善的指標牌示系統，為停車導引及空間辨識度加分，力求今年底前啟用，提供全智慧、全便利的停車空間，新建校舍的校園環境也成為更優質的學習場所。