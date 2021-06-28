印度變種病毒入侵，讓屏東枋山成為重災區，目前正值芒果盛產期，枋山鄉長洪啟能今天呼籲民眾支援購買枋山芒果，讓農民能維持生計。民眾黨立委張其祿強調，這次造成的破口必須有人負責，要求政府全面檢討入境管制及檢疫隔離的防疫作為，對疫情重災區也應給予紓困的特別補償及挹注。

秘魯返台在屏東枋山鄉居檢的祖孫，被證實染印度Delta變異株，由於枋山鄉已有多人確診，枋山善餘及楓港2村商店隨即停止營業3天，全村大消毒，並強制村民篩檢。屏東縣府也在枋山鄉設置疫苗速打站提供民眾施打。

張其祿今天與枋山鄉長洪啟能、民眾黨高雄市黨部執行長莊貽量共同召開線上記者會，張其祿表示，這次印度變種病毒入侵，枋山鄉是受害者，為防止疫情擴散，鄉長已連續不眠不休好幾天。

洪啟能表示，在疫情發生後，屏東縣長潘孟安和他都立即採取各項防疫措施，目前正值芒果盛產期，枋山芒果是當地農民主要的生產作物，當地已有不少農民和產銷單位跟他反應，不少訂單近來都遭到退訂，期盼各界能伸出援手、透過水果線上訂購等方式，協助枋山鄉居民順利度過生計難關。

他強調，會盡其最大努力與屏東縣政府及中央流行疫情指揮中心配合做好所有的疫調、匡列人員PCR篩檢，以及防疫相關之善後工作，也呼籲到枋山工作者儘速篩檢，若兩採陰即可施打疫苗。

張其祿表示，枋山鄉的防疫破口是入境管制及檢疫隔離工作的不確實所導致，枋山鄉居民是最大的「受害者」，不應該被汙名化。因枋山鄉位屬偏鄉，全鄉生計主要皆以芒果等水果之種植和產銷為主，如今因疫情生計中斷，正是雪上加霜。

他呼籲社會各界即刻伸出援手加以協助，真正做到同島一命的同胞互助精神。他說，此次邊境管制防疫破口及疫苗施打不能普及，都是中央政府的責任，未來必須要有人員負責。類似枋山鄉這種疫情重災區，也應有紓困預算的特別補償及挹注，以救鄉民於水火之中。

張其祿要求全台須警戒並徹底做好防疫工作，政府的邊境管制及防疫破口也必須馬上彌補、疫苗施打要盡速普及，受創地區居民的生計則要馬上給予紓困救助！

民眾黨高雄市黨部執行長莊貽量則表示，會代表民眾黨發起對枋山鄉的水果購買及防疫物資捐贈等工作，以協助枋山鄉居民度過難關。他也呼籲現在疫情嚴重，故國人絕對須對防疫抱持高度警戒之心態，不可絲毫放鬆。