加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）4月底宣布，已經和輝瑞達成採購協議，接下來幾年輝瑞將持續提供BNT疫苗。

更具傳染力的Delta變種新冠病毒強勢來襲，多國開始考慮讓民眾追加第3劑疫苗來對抗變種新冠，為了因應變種病毒，加拿大政府超前部署，已經和輝瑞藥廠（Pfizer）簽下合約，預購最高達1.85億劑的輝瑞/BNT疫苗，輝瑞將於2022年起持續供貨至2024年。

世界衛生組織（WHO）日前警告，Delta變種病毒即將成為蔓延全球的主流病毒株，有研究指出，2劑疫苗對人體的保護效力或許不足，建議讓民眾追加施打第3劑，各藥廠也開始研發針對變種病毒的改良版疫苗，接種第3劑疫苗或改良版疫苗已成為因應變種病毒的主要解方。

面對未來可能出現的各種變種病毒，加拿大政府已經超前部署添購疫苗，輝瑞4月底宣布，已經和加拿大政府達成協議，從2022年起至2024年，將陸續供應加拿大最多達1.85億劑的輝瑞/BNT疫苗，當中也包含可能誕生的改良版疫苗。

加拿大政府也在政府官網上詳細向大眾說明2022年起的疫苗供應計畫，指出除了追加疫苗（booster vaccine）劑量外，和輝瑞的合約也包含可能誕生的、針對病毒突變與高關注變異株（VOC）、以及適合年輕族群的改良版疫苗。

官網指出，合約內容包含在2022年供應3500萬劑BNT疫苗，加拿大政府可選擇最多額外加購3000萬劑疫苗。

2023年輝瑞要提供3000萬劑疫苗，加拿大政府最多可額外加購3000萬劑疫苗。

加拿大政府可選擇在2024年繼續加購疫苗，如果確定加購，輝瑞必須提供3000萬劑疫苗，除此之外，加國政府還可額外再加購3000萬劑疫苗。

加拿大政府指出，自新冠疫情爆發以來，政府已在可能的疫苗選手身上投資超過10億美元（約新台幣279億元），這些經費用於疫苗開發、測試及製造，以確保能夠以最快的速度取得疫苗。

目前加拿大採購的疫苗包含AZ、莫德納、輝瑞/BNT、嬌生、Novavax、加拿大生技公司Medicago與英國大藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）合作開發的疫苗、以及法國藥廠賽諾菲（Sanofi）與葛蘭素史克合作開發的疫苗，總計7個廠牌，總採購量最高逾4億劑，不過目前只有前4支疫苗獲得加拿大官方緊急使用授權，現階段已經到貨約4288萬劑疫苗。