連接器廠-宏致(3605)於4月正式併入Genesis，今年前5月合併營收為41.62億元，年成長39.89%，儘管電子供應鏈長短料問題未解，宏致初估，下半年會比上半年好，宏致董事長袁万丁表示，今年合併營收可望突破百億元，宏致今天盤中股價強攻漲停板，創下2012年4月9日以來新高。

宏致過去幾年鎖定「I(工業)C(雲端網通)A(車用電子)N(NB及3C)」領域布局，並陸續透過併購公司強化產品線，以成為提供客戶精密零組件整體解決方案廠目標努力，公司去年12月宣布以現金2690萬美元收購總部位於美國亞特蘭大的Genesis，此項收購案於4月14日完成交割，Genesis創世紀公司正式成為宏致子公司，隨著產品佈局及合併Genesis效益顯現，讓宏致樂觀看待今年營運。

宏致今年第1季稅後盈餘為1.52億元，單季每股盈餘為1.24元，累計前5月合併營收為41.62億元，年成長39.89%。

今年電子產業深受長短料問題困擾，尤其是第2季，NB零組件廠多受客戶缺料影響拉貨，第3季看起來也難以擺脫衝擊，不過，儘管第3季變數不少，但畢竟是傳統旺季，宏致初估，第3季可望優於第2季，下半年會比上半年好，全年毛利率及營業淨利率都會優於去年。

袁万丁表示，今年合併營收可望突破百億元；法人預估，宏致今年合併營收有機會挑戰110億元。