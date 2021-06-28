全球平板電腦市場去年起因疫情關係，銷售出現反轉，且買氣一路延伸到今年，Counterpoint Research數據顯示，第一季全球平板市場年增長達53%，蘋果也持續坐穩平板市場龍頭，蘋果最新版的M1 iPad Pro目前市場反應也相當正向，預期若供應鏈順暢，則第三季銷售可望大幅增長。

Counterpoint Research數據顯示，儘管2020年第四季平板電腦市場達到五年來的最高點，但今年第一季度平板市場繼續保持增長趨勢，年增長達53%，但因為是傳統淡季，加上去第四季基期已高，故相較去年第四季減少22%。

受疫情影響，全球平板電腦市場受惠於居家辦公、線上教育和長時間居家等因素，自去年走出以往頹勢，消費者對大螢幕移動設備的需求增加，2020年平板電腦市場年增高達19%，其中又以蘋果、三星最為積極，在2020年加大了生產量和出貨量以滿足市場需求，蘋果、三星去年積極發布新機型，也順勢擴大了市場份額，蘋果iPad去年全球銷量較年增長33%，今年第一季市占率更擴大至37%，持續坐穩龍頭，且在日本市場銷售量更是創下歷史新高。

Counterpoint Research分析指出，蘋果第一季入門級iPad占整體iPad出貨量的56%，其次是iPad Air和iPad Pro系列，分別占全部出貨量的19%和18%，由於消費者更加關注價格和便攜性，新的iPad 8成為最暢銷的機型，另外，蘋果最近推出的M1 iPad Pro與以前的型號相比，有很大的變化，目前，消費者的反應非常積極的，但蘋果目前正在努力解決供應鏈的問題，如晶片短缺和Liquid Retina XDR面板的生產問題等，因此，預計在供應穩定的情況下，M1iPad Pro的出貨量在第三季度可以實現大幅增長。