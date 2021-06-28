高雄市1名女子27日凌晨在高市警局三民一分局哈爾濱派出所旁，身穿駝色外套拍攝三點全露黑森林裸照，引起高雄市警局震怒，立即將該名崔姓女子及負責拍攝的林姓男友約談到案，未料更令警方氣結的是，林男竟然還是台中市大甲分局員警，台中市警局收到通知後同表震怒，立即召開評議會，將該名員警記一大過並列為輔導務對象。

據了解，該名林姓員警原在保四總服務，去年才調到大甲分局支援，平時負責校園安全守護，個性內向，不太與同仁有太多互動，過去一年來表現也平平，分局獲悉後，立即要求從嚴處分，召開評議會將林員記一大過處分，並列為輔導對象。警方表示，該員社會經驗不深，原本只是想替女友拍照留念，沒料到女友會PO上網路。

但最讓警方彥面無光的是，女子事後將裸照張貼在自己推特炫耀「女王說到做到」，囂張行徑讓三民一分局長氣炸，立刻下令派出所抓人；警方今晨約談崔姓女子和拍攝的林男到案說明，崔女聲稱，因喝醉酒一時好玩才拍，而且是為了因男有心情不好，為了取悅男友才拍裸照。

但更讓高雄警方驚訝的是，幫拍裸照的竟林姓男友，竟然還是現職台中市大甲分局警員，這種知法犯法，自家人惡搞自家人的離譜行徑，讓高雄市警局相當不諒解，立刻通報台中市警局調查。

警方調查，該名拍裸照的崔姓女子（29歲）於27日凌晨約2時，帶著粉色口罩，徒步走到派出所旁，打開駝色外套，三點全裸，由站在前方的男子拍下裸照，由於派出所大門在照片側邊，當時值班警員無法看清女子意圖，女子事後將裸照貼上自己的推特炫耀「女王說到做到」，並註明「野外露出」、「警局露出」、「高雄露出」等字眼，網友熱議瘋傳，大讚「霸氣」、「真是好地方」。

女子在派出所前拍裸照的囂張行徑讓分局長氣炸，古瑞麟氣炸，下令派出所所長史明儒盡速約談相關當事人到案說明。

警方在28日凌晨約談崔女和拍照的林男（34歲）到案說明，崔女到案時，身穿和拍裸照時同一件駝色外套、腳踩拖鞋，手提名牌包，一派輕鬆地進派出所，崔女表示，因喝醉酒一時好玩才將裸照貼上網，林男則指，和崔女是網友，2人相約南下遊玩，只是聽從崔女的建議拍照，沒想到惹出這麼大的風波。

崔女和林男訊後被警方依妨害風化罪嫌送辦，分局也將一併追究當時值班警員疏失之責；但有不少基層警員替值班同仁抱屈，指「值班的警員躺著也中槍，怎會知路過派出所的人要拍裸照？」、「視線死角，哪裡看得到」。

崔女在派出所前拍裸照一事經媒體報導傳開後，有網友肉搜起底崔女過往經歷，發現崔女曾穿警察制服拍爆乳照片、也曾在台中大街和旅館走道拍裸照，涉嫌公然妨害風化行徑已不只一樁。