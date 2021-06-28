國民黨立院黨團今開「手無寸鐵如何迎戰大魔王？拒買疫苗，全民遭殃」記者會。國民黨團總召費鴻泰表示，民眾要的是國際認證的疫苗，但衛福部長陳時中卻一直擋，陳時中應該要下台，「到底要死多少人，陳時中才要下台？」

費鴻泰表示，昨天高雄發生民眾為疫苗抗議，相信全台各地都會陸續有這樣抗議的聲音，因為民眾要的是國際認證的疫苗。大家也都支持國產疫苗，但麻煩國產疫苗必須要先走到第三期。

費鴻泰透露，國民黨上周拜託工商團體採購250萬劑國際認證的疫苗，都已經要去衛福部詳談，結果事前卻接到行政院副院長沈榮津的電話，請沈榮津出面講清楚。工商團體持續要捐疫苗給買不到疫苗的陳時中，但陳時中就是一直擋，到底要死多少人，陳時中才要下台？

費鴻泰強調，唯有國際認證的疫苗，台灣的經濟才能走出困境，需要被紓困的人才有明天，請蔡英文總統能把她的愛心多分一點在台灣人民身上。