新冠肺炎病毒近日傳出Delta印度變異株入侵屏東枋山，在枋山有3甲地種植芒果園台語歌手楊哲無奈表示單日就被退訂30箱之多，影響訂單高達五分之一，加上近日由於疫情，中北部的貨運寄送都告暫緩，真是雪上加霜，他無奈感嘆：「芒果是無辜的、沒有病毒。」

他特別感謝徐國勇部長看到新聞報導，立即請秘書訂購700斤芒果，楊哲也呼籲所有國人不要把枋山的芒果當作有病毒，很多人都訂了又退件，這樣會讓芒果農更受傷，懇請大家一起來搶救芒果．雖然受疫情困擾，楊哲仍招集粉絲募得消毒水、防疫噴霧槍與面罩等，捐贈家鄉防疫，楊哲開朗表示越困難越要努力撐過，有信心會度過這次難關。

楊哲的同門歌手陳淑萍日前推出新專輯《胭脂花》，新歌〈心愛別離開〉MV邀請楊哲助陣，2人首次對唱情歌，楊哲開玩笑表示：「快40了仍單身，再這樣下去行情會跌啦。」令陳淑萍瞬間狂笑，MV被迫中斷拍攝。陳淑萍說：「楊哲憨厚的個性經常帶來開心，從錄唱新歌，我就強忍住，但2人近距離的拍MV，讓我的笑點終於潰堤。」

提到兩人好交情，楊哲表示：「陳淑萍玉女的形象很漂亮，讓我剛認識她時不太敢正面看她、怕被她電到，一路看她長大，有時會開她玩笑，突然的故意作勢要抱她丶親她等等，她都嚇得花容失色。」陳淑萍則對於楊式幽默很習慣，日前收到楊哲私訊留言「我好喜歡妳喲」，以為楊哲臉書被盜，趕忙致電告知，他卻一派輕鬆回：「那是我老婆寫的啦，她說妳很美麗！」