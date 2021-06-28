檢警今28日在高雄市立殯儀館對死亡的諾魯籍女碩士生進行解剖，結果證實一屍兩命。（石秀華攝）

中山大學諾魯共和國籍1名女碩士生25日驚傳陳屍出租套房！因屍體腐爛長蛆飄臭味，房東當晚會同警方進屋才發現；死者好友驚曝，今年2月死者曾告知已懷孕，但檢警昨初驗，發現死者死亡超過3天，因屍體腫脹加上死者身材壯碩，檢警今解剖遺體，發現女碩士確實懷孕，證實一屍兩命，由於死因尚無法判斷，法醫已採集檢體送驗以查明是否中毒或染疫身亡！

根據了解，該名就讀中山大學的諾魯共和國籍的女碩士生今年34歲，4年前來台後，在中山大學攻讀研究所，因延畢未能畢業；2年前，女碩士生因有同鄉同學就讀高醫，於是搬到三民區自忠街出租套房而居。

疫情期間，女碩士生多日未外出，鄰居聞到陣陣屍臭味，通報房東，房東25晚間6點多會同警方開門，驚見女碩士生俯趴在地板上，身旁有嘔吐物以及數個空保特瓶，警方鑑識後，發現死者身體無明顯外傷，屍身有腐爛腫脹及長蛆跡象，疑死亡多日。

房東則表示，一個禮拜前還曾看到該名女碩士生，只覺得身材變得豐腴一些，似乎懷孕，但神情並未發現異狀；警方聯絡女碩士生的同窗好友前來，女方向警方表示，女碩士生曾在2月前告知懷有身孕的訊息，但只知女碩士生的男友似乎在台北，沒有聯絡方式；由於今年5月中旬疫情爆發後，中山大學改以遠距視訊教學，加上女碩士生個性孤僻，同學和校方人員近來都未和她有所接觸。

據了解，檢警今28日會同法醫進行，發現女碩士確實懷有身孕，證實為一屍兩命，死亡時間推斷已超過3天，但因無法確認確切死因，法醫採集死者胃液，調查是否有中毒跡象，或者其他致死原因。

為了釐清女碩士生生前交往情形，警方也將針對查扣的女碩士筆電及通聯記錄，了解女碩士生的男友為何人；由於諾魯女碩士生在台不幸身亡，還是一屍兩命，據了解，台灣政府已透過管道將連繫家屬告知此不幸訊息。

高市府衛生局表示，該名諾魯共和國籍女碩士生在司法相驗過程中，採檢PCR結果為陰性，經過確認，她也沒有接種過莫德納疫苗。