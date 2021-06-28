北農83例確診染疫，北市議員黃郁芬28日踢爆，其中竟有10例接觸的匡列人數是「0」，基隆、嘉義等外縣市都做得到發出細胞簡訊通知確診個案的周遭人，北市竟沒有；議員苗博雅也質疑，83例中有36例是這次北農2.0專案篩出，但其他卻都是自己去快篩或醫療院所發現，居然沒有1例是台北市長柯文哲之前說的「同心圓」篩檢篩出。

黃郁芬質詢，北農第一、第二果菜批發市場居然有10例確診的職場接觸人是「0」，這麼多雇員、送貨員、蔬菜攤，這樣疫調的匡列非常不確實，難道都沒有接觸任何人嗎？

黃郁芬說，其中3人是台北市民，分別是1名第一市場雇員、2名是第二市場攤商級雇員，但北市衛生局卻都沒根據實聯制，發送細胞簡訊給接觸人通知自主健康管理，先前基隆市燒烤店家族5人確診，都做得到發送細胞簡訊匡列，嘉義也做得到，北農這麼嚴重，北市卻做不到，怎麼可能是0？

北市衛生局疾管科長余燦華坦承，疫調匡列在實務上有困難，個案在回答時有所保留，有人指說不太跟其他人來往，北市也還沒用細胞簡訊匡列，但透過這樣的電話足跡方式，會研議辦理。

苗博雅則說，北農83例中，北農2.0專案篩出是36名PCR陽性，其他都不是柯文哲之前說的同心圓篩檢篩出來的，且北農一市被封的攤商，看到被封時就直接在旁邊繼續擺攤，攤商根本不該出來，北市卻沒有作為；針對北農案，不可能要求新北、基隆到北市做疫調吧？

余燦華說，36人是專案篩出，其他則是自己去醫療院所、快篩，被院所發現，北市6月12日前後都有疫調，但之前因與新北疫調溝通整合有困難，但在柯市長去指揮中心提出來後，有開始整合。

議員林亮君追問，但柯文哲跟中央討論後，衛生局卻遲遲未發公文，所以柯文哲要請醫福會執行長王必勝來協助北農做PCR，都只透過記者會講，沒事先跟衛生局溝通？余則說，之前會議市長有提過2次。