五月天原訂今年2月在新加坡舉辦「好好好想見到你」世界巡迴演唱會，因疫情影響去年11月宣布延至2021年9月4日，由於新加坡疫情依舊嚴竣，今（28日）二度宣布延期，日期暫定2022年12月3日，屆時將以「好好好想見到你 Mayday Fly to 2022」全新演出取代。