五月天獅城演唱會二度延期 2022年底全新演出登場 13:172021/06/28 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五月天今宣布獅城演唱會再度延期。（資料照／相信音樂提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五月天原訂今年2月在新加坡舉辦「好好好想見到你」世界巡迴演唱會，因疫情影響去年11月宣布延至2021年9月4日，由於新加坡疫情依舊嚴竣，今（28日）二度宣布延期，日期暫定2022年12月3日，屆時將以「好好好想見到你 Mayday Fly to 2022」全新演出取代。 大陸碳交易 估2030年達千億人民幣 韓國下月開放5000人大型公演 趙寅成、李光洙破百億新作上映倒數 #2022年 #好好好想見到你 #五月天 #二度 #延期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》承億酒店明年初試營運 攜博雅維打造高端餐廳 15:072021/06/28 財經 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件（五）【14】 09:302021/06/28 兩岸史話 桂盟7／1股東會在即 今日盤中股價創新高 11:102021/06/28 財經 正妹直播替閨密砍渣男！貼身衣洩傲人雙峰 網友全歪樓 15:122021/06/28 搜奇 《盤後解析》航運帶隊 揮軍17600 14:162021/06/28 財經 坎城影展回歸 歐美娛樂業復甦 04:102021/06/27 焦點要聞 顏寬恒減肥成功後照片曝光 網友大驚：真的瘦了 11:282021/06/28 政治 李榮浩自拍照喊拿去用 全網看了罵爆：留給嫂子吧 12:042021/06/28 娛樂 櫻井翔相葉雅紀任奧運轉播主持 04:102021/06/28 娛樂新聞 台灣人看大陸》喜歡一座城：AMOY 08:102021/06/28 兩岸徵文 台南家族群聚8確診 感染源不明 04:102021/06/28 焦點要聞 娛樂熱門新聞 曾被成龍扯掉浴巾大走光 西班牙金髮美女息影 - 娛樂 台女留言批「條件比台灣女生差」 越南林志玲辣照反擊：妳比不上 - 娛樂 楊冪貼身白T打網球 一彎腰現W形好兇 - 娛樂 劉嘉玲甜曬老婆視角慶生 59歲梁朝偉私下真實面網看傻 - 娛樂 澎恰恰揭欠巨債恐怖內幕 遭下「奪命符咒」17年 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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