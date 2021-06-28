新北市永和區民權社區照顧關懷據點在疫情嚴峻期間，由防疫志工為居家隔離者和獨居長者送餐服務。（社會局提供）

有獨居長者因燜太久跑出去透氣，因未戴口罩，邱秀蘭（右）接獲通報後趕緊去安撫長者情緒。（社會局提供）

永和區民權社區照顧關懷據點防疫志工幫忙社區里鄰做消毒。（社會局提供）

疫苗施打，協助第一線防疫工作的里鄰長已陸續納入優先施打的行列，但社區防疫志工則沒有。社團法人中華金點社區促進聯盟祕書長邱秀蘭為社區照顧關懷據點防疫志工請命，盼中央考量這群協助基層關懷獨居長者和居家隔離者，幫忙送餐、送藥、送防疫物資，甚至協助社區消毒的志工，也能納入優先施打的行列，以保護他們的安全。

身兼新北市永和區民權社區發展協會理事長的邱秀蘭表示，她以自身民權社區照顧關懷據點防疫志工為例，當永和民權社區所屬里在5月17至27日被列為重熱區時，當時她帶領志工協助里長，幫忙送餐、送藥、送防疫物資，甚至協助社區消毒，有位81歲的長者，在收到居家隔離單時，非常的焦慮，因為她的高血壓藥剛好沒了，她們幫忙拿處方箋到藥局去領藥，再送去長者那並關懷安撫。

邱秀蘭說，還有一對高齡90歲的老夫婦，因三級警戒無法外出，爺爺悶久了，想外出透透氣，奶奶不准他外出，爺爺為此氣得想離婚，也是志工進場協助，教導如何透過據點的線上聊天解悶，甚至可以跟著線上教學一起做動健康操。

邱秀蘭表示，全國有4369個據點，有些地區因為疫情緊繃，里鄰長服務防疫的量能已飽和，因此據點的防疫志工投入協助，這些站到第一線協助防疫的志工應該受到保護，建議中央能考量優先納入。

新北市社會局長張錦麗表示，邱秀蘭在五月疫情蔓延之際，便揪部分志工做水餃和一口酥分送弱勢家戶和獨居長者，因為擔心萬一封城時這些弱勢族群的民生問題。此外，也送到雙和醫院和永和耕莘醫院、衛生所和消防隊，幫醫護人員加油打氣。

張錦麗表示，里鄰長在第一線協助防疫工作非常的辛勞，但一些重熱區或嚴峻的地區，據點動員防疫志工幫忙分擔許多防疫工作，希望中央在疫苗逐次增加到位時，也能將防疫志工優先納入施打。