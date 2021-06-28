「秘魯返台祖孫」在屏東引爆12人群聚感染，防疫指揮官陳時中推估12例確診案應都是Delta變種病毒，屏東縣政府不敢大意，在群聚個案的一日生活圈進行匡列採檢，近日共篩檢超過2000人，結果都呈現陰性。

屏東縣衛生局副局長張秀君表示，枋山群聚感染事件後，縣府擴大匡列、即時採檢，並啟動包括善餘村、加祿村及枋寮等篩檢站，服務範圍涵蓋枋寮、枋山、獅子及春日等鄉生活圈，截至目前篩檢超過2000人，PCR皆呈現陰性。

縣府也針對善餘及楓港2村篩檢陰性鄉民注射疫苗，已有500人接種完成。