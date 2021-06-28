北農爆發群聚感染，為防堵疫情持續擴大，台北市長柯文哲下令北農與四大公司員工和環南市場全面接種疫苗，北市府在24日記者會上甚至宣稱，25日能打完北農4000多人，但北市聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇爆料，北農重大事件已經過了一個周末，到現在疫苗施打率僅33.44％，他透露，來施打疫苗的人數都非常少，大陣仗的人甚至都等到打瞌睡。

根據統計，北農造冊應施打人數為4790人、已完成疫苗施打數為1602人，累計施打率僅33.44％；四大公司的部分，漁產公司造冊人數為1330人、已完成為1330人、施打率為51.88％；畜產公司造冊人數為734人、已完成為492人、施打率為67.03％；花卉公司造冊人數為1158人、已完成為810人、施打率為69.95％。

花木公司造冊人數為87人、已完成為64人、施打率73.56％；環南市場造冊人數為2758人、已完成施打為285人，10.33％，總計造冊人數為10857人、已施打3943人、施打率為36.32％。

姜冠宇認為，這件事情需要說重話，重大事件已經過一周末；姜透露，北農到現在的疫苗施打率僅33.44％，理論上，周末是農市採買的尖峰時刻，但是他在濱江市場疫苗診時，施打的人數卻很少，大陣仗的人都等到打瞌睡了。

姜冠宇指出，如果這些被認為是危險族群的民眾，施打意願如此低，或是施打效率不佳，就應該把替補機制門檻降到更低，讓想搶的人都搶的到，姜痛批，美國和日本捐贈疫苗，不是捐給你們這些意願三三四四（施打率33.44％）的人。