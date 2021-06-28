剛滿18歲的陳姓男子，在網路上結識15歲高中少女，兩人交往近半年，在住家、MTV包廂發生30次性行為，事後，陳男不願負責拒接電話，少女傷心欲絕，萌生極端想法，後因墜樓送醫，被醫院發現少女已懷孕一段時間因而通報警方，整起事件因而曝光，士林地檢署偵結，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪起訴。

陳男與少女自去年1月1日到5月27日間交往，情正濃時在彼此的住家、MTV包廂內，發生共30次性行為，導致少女懷孕，但陳男知道後，不僅不願負責，還不理會少女，兩人冷戰1個月，少女情緒低落。

去年7月3日，少女與陳男發生口角，因墜樓送醫救治，醫師檢查發現少女身體狀態已經懷孕，陳男趕到醫院陪伴，經過半個多月救治，仍保不住胎兒，少女引產後由母親陪伴報警。

案經警方受理報案，2次通知陳男到案說明，陳男不願意面對，不為到案說明，後經通緝到案，檢察官調查後，陳男坦承少女是小2屆的學妹，他知道女方不滿16歲，坦承兩人合意性交，檢察官因引產的驗傷單，以及陳的自白，認定犯罪事實，依妨害性自主罪起訴。

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