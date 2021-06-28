陳仙梅劇中被賴慧如欺負。（民視提供）

陳仙梅劇中是不敢認兒子的媽媽歌星。（民視提供）

民視新八點檔《黃金歲月》劇情如火如荼展開，上週五(25日)播出收視率平均5.39，最高收視高達6.1，陳仙梅聽到高收視相當開心，尤其週五播出她為戲獻唱的《心肝寶貝》，深受觀眾好評，還有人以為是找歌手代唱，讓她開心不已，直呼心情像被打了一劑強心針。

她飾演的角色孟娜在世界西餐廳秀場初登場，也引起網友討論，尤其劇中阿嬌(賴慧如飾演)把孟娜鞋子藏起來，甚至故意摔麥克風對她的冷言冷語，都讓觀眾很有感狂留言，「根本就是現在社會的縮影」、「演藝圈的明爭暗鬥來了」，「演藝圈霸凌好可怕」。

今晚播出陳仙梅要代替賴慧如上台，尤其是自己相當不拿手的唱跳歌曲，結果把高跟鞋踢飛出去，讓大家哄堂大笑。她透露自己拍戲以來，也有鬧出不少笑話，只要是穿西裝褲或者牛仔褲，就很容易忘記拉拉鍊，很多次是被導播發現，常常開mic叫她再整理服裝儀容，更有一次是對手戲的男演員發現她上衣怪怪的，她才大驚原來胸罩的肩帶滑落到肚子了，讓她直呼真的超級糗，這種感受跟高跟鞋飛到台下一樣糗。

陳仙梅表示，兩位小孩有看播出，甚至誇讚說「媽媽好像公主好美」，但她當下心情好像洗三溫暖，因為兒子剛誇讚後，她就接到媽媽的來電，第一句話就是「妳太胖了！要減肥一些才好看」，讓她下定決心要再減重，並採取激烈手段，持續5 天只要過了中午就不吃東西，到今天量體重發現又瘦了3公斤，體重來到47公斤，讓她直說「我終於可以雪恥了」。