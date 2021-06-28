因Delta變種病毒入侵屏東，傳出枋山地區芒果訂單遭退訂，高雄市議員康裕成號召黨籍議員共同採購屏東枋山芒果，並直送日本相關友台議會議員，以具體行動支持屏東農民相挺防疫，也表達日本政府先後贈台疫苗的謝意。

身兼台灣地方議會友日議員聯盟會長的康裕成28日表示，防疫工作千頭萬緒，需要社會各界持續各種不同的支持，對於南台灣的防疫工作大家也都彼此協助、相互支援，台灣優良的農特產品也一直深受日本友人喜愛。

這次與多位議員共同發起採購，除了協助農民產銷，也可讓日本友人感受到台灣最真誠的感謝之意。康裕成強調，我們共同的敵人是病毒，而不是這個國家的任何一個人或物產，期待台灣國人能一起互相幫助，度過難關。

她呼籲大家，共同當農民、當屏東的後盾，希望大家不要汙名化屏東，台灣農產的品質與安全也沒有任何問題。屏東平安，高雄也平安，台灣也平安。此次採購的芒果近日將會透過貿易商直接送達日本。