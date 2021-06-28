新北市三峽恩主公醫院前陣子遭高雄市長陳其邁批評疫調不實，導致高雄仁武家族群聚，近期在網上流出恩主公醫院院長吳志雄道歉信，但遭院方否認該訊息。新北市議員江怡臻表示，這是不折不扣的假訊息，並公開吳志雄寫給同仁的信件。

江怡臻表示，三峽恩主公醫院沒有發過這封信，不願意追究假信件的始作俑者，但這些紛擾已經屢屢打擊前線醫護人員的士氣，呼籲多次強調積極打假訊息的中央，不要對此事毫無作為，不聞不問，讓子虛烏有的指控繼續傷害醫護。

江怡臻指出，三峽恩主公醫院因為陳其邁的一席話，引來各方嚴厲的指責，在防疫緊繃的時刻卻要無端背負罵名，工作人員都面臨前所未有的壓力，恩主公醫院同仁也向她分享了，吳志雄給院內同仁的信。

信件內容明確寫道「對於媒體報導的聲明道歉內容，非本人撰寫公布，且刊出前未經求證，對此深表遺憾」，吳志雄指出，所有屬病人個案情形屬個人隱私，不予討論回應，但希望病人早日康復，並期許同仁「銜負志心，堅定前行」，共同抗議。

江怡臻表示，院長信中看不到委屈，看不到責備，只有勇敢，即使負重前行，還是上下一心，恩主公醫院的同仁都是勇敢的，並未因此失志，反而更加團結。面對當前疫情，請不要攻擊醫護人員，去操作分化醫病關係，造成醫護人員的困擾。

江怡臻強調，目前最重要的是防範未來的新病毒，部分民進黨人士不斷攻擊第一線的醫護人員，藉以攻擊新北市，分化地方政府與地方政府的團結，是否是提前為選戰超前部署。「選舉擺第一，防疫放最後」、「權力放心上，人命拋腦後」恐怕才是現在民進黨的執政精神。