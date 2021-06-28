疫情警戒三期延長，讓疫情期間召開股東會的各上市櫃公司傷透腦筋。江興鍛壓、恩德科技、力達-KY三家不同業態上市櫃公司，為求7月2日如期召開股東會且符合每間會議室4人為上限規定，緊急增加1～3個會議室，會場僅保留必要工作人員，也與法人溝通不要到股東會現場，以免防疫出現破口。

專事生產工具機及木工機的恩德科技表示，金管會規定疫情警戒三級召開股東會，室內最多4人規定，恩德緊急在股東會原場地追承租3間會議室，主會場由恩德總經理兼董事黃逸嫺擔任代理主席，公司方面由財務長出席、1位董事及1位會計師到場，盡量減少避免工作人員，主會場會與另外三個會場進行視訊連線。

江興鍛主管表示，江興鍛今年股東會除承認去年財報、營業報告書及股利配發政策外，今年重頭戲是全面改選7席董事及獨董，其中4席為獨董。配合金管會規定，股東會場地選在江興鍛公司會議室，場地從1間增加至3間，主場地由董事長江木山擔任主席主持會議，會由財務協理郭永義、司儀及股務代理人員出席，今年首度未邀請會計師及律師列席。

高階空壓機製造大廠力達董事長吳建能、總經理陳乙平兩人都在大陸，今年請獨董馬嘉應擔任股東會主席，會場則增加為2間會議室。