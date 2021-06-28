北市府指出北農累計83例確診、環南市場44例，但北市議員許淑華28日踢爆，她掌握到北農已擴張到89例、環南市場53例，台北市長柯文哲每天開記者會卻都不說，也不敢上傳到疾管署公布足跡史的網站，行政效率無能。衛生局坦言，府裡定調太多，因此20例以下才會公布。

許淑華質詢，北農不只83例，已89例，環南市場至少也有52、53例，市府為何都不敢公開？難道是柯文哲要衛生局不要公布？且疾管署公布足跡史的網站，連確診比較多的新北市都敢上傳，為何就北市無資料，這樣還叫人不可以懷疑是蓋牌嗎？

衛生局疾管科長余燦華則說，數字都有持續更新，也都有疫調；余又支支吾吾地說「府裡定調太多就…，20例以下會公布…會把議員的意見帶回去」，另外也強調人數會愈來愈少，看市府的防治成效。

許淑華也質問，振興醫院有上百人施打疫苗，名單到底有誰不是前三類？5月26日到底被配送幾個疫苗？5月25、27日配送情況又如何？余燦華也吞吞吐吐地說「接種不對的對象有8人，其中2人是特定人士（前國民黨主席連戰、妻子連方瑀），另外6人是志工，非前三類，有名單裁處，會罰30萬元。」

許淑華追問，沒有國民黨前立委丁守中嗎？余則說，沒有，上周有了解，會另案調查。