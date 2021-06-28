麻海師在家防疫期間，不僅創作歌曲，也開始摸索影片剪輯，替過去的作品製作音樂錄影帶，並上傳到臉書及YouTube平台和民眾分享。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮在地音樂製作人麻海師，近日演出因本土疫情爆發被迫取消，在家抗疫一個多月的期間，靈感不間斷，創作10多首防疫歌曲，其中一首「真心英雄」更是替第一線的醫護、清潔隊員及警察們加油打氣。

「真心英雄」旋律輕快有活力，歌詞副歌段中「不怕風雨、不畏艱辛，真心英雄在這裡、堅持到底、勇敢的心、萬丈深情，真心英雄在這裡、永遠不放棄」，正是寫下醫護、清潔隊員、警察等第一線防疫人員的職責所在。

麻海師說，疫情下，社會中充斥著對立與爭吵，甚至還有人傷害醫護，不過這些前線人員不畏艱辛地站在前鋒替人民抵擋病毒的入侵，希望能用輕快悠揚的旋律給予他們鼓勵，用歌聲唱出對防疫英雄的感謝。

在家防疫期間，麻海師不僅創作歌曲，也開始摸索影片剪輯，替過去的作品製作音樂錄影帶，並上傳到臉書及YouTube平台和民眾分享。一個多月以來，他也將過去創作與祈福有關的歌曲，搭配生動影片，替網友帶來不少正面能量，廣受迴響。

除上傳曾替花蓮縣政府各宗教祭天祈福繞境活動創作的主題曲「祈福頌」，麻海師也將阿美族傳統歌謠改編的「迎靈讚頌」和「祈福祭靈」、萬榮鄉太魯閣族感恩祭主題歌「祖靈之眼」、大會舞曲「Mgay bari感恩祖靈」、替花蓮勝安宮創作的「王母娘娘健康歌」、引自聖經文的「哥林多後書四章七至十節」，以及替基督教會創作的「從新得力」等歌曲上傳雲端，並將這些歌曲稱作「神曲系列」，不分族群宗教地替台灣疫情祈福。