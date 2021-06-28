許多在北上廣深等一線城市拼博的年輕人，最後發現無法在一線城市紮根，選擇退守家鄉，同時另一些人來自農村、用一輩子的積蓄實現自己的城裡夢。共同之處在於，購置一套縣城的房產，如今也都需要掏空積蓄、甚至靠父母支應才足以支付起首付，剩下則需要繼續去打拼。

據第一財經引述中國房價行情網數據，結合安居客平台資料指出，2021年4月在全大陸2000多個縣城當中，至少有103個縣城房價均價過萬元（人民幣，下同），其中海南陵水縣均價最高，達到每平方公尺3.5萬元，其次還有浙江義烏、海南萬寧、浙江永康、浙江溫嶺、江蘇昆山等5縣的均價也都超過2萬元。

在深圳工作的孟盛表示，每年春節回家，看著不斷向外延伸的縣城，以及在這荒郊版圖上的工地、樓盤，都會想「這些房子真的有人買嗎？誰會買這些房子？」但後來，曾相信能打拚在深圳買房的孟盛，看著深圳房價「破4萬、破5萬、破6萬」，最終也成了在縣城買房中的一員。

根據燃財經引述孟盛說，如今縣城房價並不算低，自己買的房子總共77萬元、103平方公尺，單價已將近7500元。但在如今紛紛過萬元的縣城房價面前，也只算是普通水準。他表示35萬元的首付其中20萬元是自己存的，還有15萬元是爸媽的積蓄。

令人遺憾的是，房價上漲之後，那些缺乏產業支撐的縣城無法留住年輕人外出的腳步，這些掏空父母積蓄，並讓年輕人奮鬥的房產，多半成為「留守房」而空置。同時一旦缺乏經濟推動力的縣城，房價並不穩定，最終房價又不得不調降。