業界大小公司今天齊聚西班牙巴塞隆納，參加年度盛事世界行動通訊大會。在疫情肆虐下，包括COVID-19陰性檢測、FFP2口罩、追蹤接觸史的數位識別證等技術一樣不少。

預料會有來自143國超過3萬人參加今起為期3日的世界行動通訊大會（MWC），每個人入場前，都要通過設有80個採檢站的寬廣區域。

今年的參訪人數雖遠不及歷年一向動輒超過10萬人，不過對主辦單位以及全球行動通訊系統協會（GSMA）無疑仍是劑強心針。去年的展覽因疫情被迫取消，主辦單位一度擔心今年也會門口羅雀。

參展公司名單雖未大洗牌但仍能看出不小變動，西班牙電信（Telefonica）、Orange、華為、聯想、伏德風（Vodafone）有參展，但愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）與三星則都缺席。

業界希望本屆標榜實體、虛擬與混合兩者等的各類展覽，能為日後舉辦大型商業聚會提供參考。

今天在巴塞隆納博蓋利亞市場（La Boqueria）的接待區，參訪者及相關人士互動熱絡，拓展人脈，互碰手肘或拳頭打招呼，無不想把一年來的隔離、封城及視訊拋諸腦後。

但採檢規模之大也讓人瞠目結舌，光是昨天在偌大的Fira展覽場進行相關準備時，就有1萬人接受採檢。不過全球行動通訊系統協會會長葛瑞德（Mats Granryd ）說整個過程「順利」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1100628