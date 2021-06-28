網紅Bella（錢昱慈）擁有34F傲人上圍，174公分的身高更是讓她有雙逆天長腿，被封為「SWAG女神」，日前她在綜藝節目《小明星大跟班》疑似走光，一夕之間爆紅，瞬間粉絲人數激增，她也常在IG分享火辣身材，更紅到香港去獲封「籃球胸」，日前她再度曬出辣照，再度引起暴動。

Bella日前在IG上傳美照，只見她紮起低馬尾，身穿細肩帶超低胸內衣，渾圓的傲人雙峰隨時都要掉出，感覺下秒就會走光，她也直率在文內寫道：「不求你看懂我眼裡的故事，至少看懂我露的假奶多美」，大方承認自己的巨乳是隆的，引起熱烈迴響，短時間內就累積將近萬人按讚。

不少網友紛紛留言直呼，「喜歡妳耶，超直率」、「管別人說什麼都不會動搖到妳」、「不是假的啦」、「妳一直以來都是這樣子的真誠很喜歡妳加油」、「你真的很美，很努力，加油」，她也大方表示，「明明就是假的妳為啥要硬說是真的」、「快點愛上我」。

事實上，Bella日前上《小明星大跟班》，身穿一件無肩帶小可愛，一度還差點走光，讓一旁的主持人Sandy嚇得目瞪口呆，然而Bella也坦承，她私底下的打扮就是性感風，連出去倒垃圾都要穿得性感，當天的裝扮已經算是保守，直率火辣的風格讓她聲名大噪。