二手車跨區域流通將駛入快車道，據《北京青年報》報導，大陸商務部日前再提推動取消對二手車交易的不合理限制，進一步促進二手車全國大流通。天天拍車COO張延偉表示，便捷二手車交易、促進二手車跨區域流通是汽車市場發展大勢所趨，二手車跨區域流通方面已有先發優勢的拍賣平台迎來發展契機。

根據大陸公安部資料顯示，當前大陸汽車保有量達到2.17億輛。另透過中汽協資料指出，2020年大陸二手車交易量達到1434萬輛，其中跨區域交易僅占二手車總交易量的27.5％，凸顯大陸國內二手車市場潛力巨大，二手車跨區域流通還有很大的發展空間。

二手車拍賣在流通方面為何優勢明顯？張延偉認為，二手車拍賣解決賣車用戶對車輛價值的認定難題；成交效率高，縮短車輛交易週期，並解決二手車經銷商規模化獲取車源的難題。以天天拍車為例，2020年成交總額已經突破了200億元（人民幣，下同）。